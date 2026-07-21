Россия атаковала склад ЮНИСЕФ: уничтожена гуманитарка для детей на 3,9 миллиона долларов

Российский удар по гуманитарному объекту уничтожил критически важные запасы для детей и семей. Урон от атаки исчисляются миллионами долларов.

В результате атаки на склад ЮНИСЕФ в Украине были уничтожены большие объемы гуманитарной помощи, предназначенной для детей и семей, пострадавших от войны. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что известно об атаке на склад ЮНИСЕФ?

На складе хранились генераторы, питьевая вода, гигиенические наборы и другие критически важные запасы. Всего было уничтожено более 106 тысяч единиц грузов стоимостью почти 3,9 миллиона долларов США.

Лубинец отметил, что ЮНИСЕФ на протяжении многих лет остается партнером Офиса омбудсмена и ежедневно помогает украинским детям и семьям. Он подчеркнул, что такие атаки наносят удар не только по гуманитарной инфраструктуре, но и по возможности спасать жизни.

Россия также продолжает убивать детей и уничтожать гуманитарную инфраструктуру. Только на прошлой неделе, по данным ЮНИСЕФ, погибли двое детей, еще что-то около 50 получили ранения. В июне была зафиксирована самая массовая гибель детей с 2022 года за месяц: 7 детей погибли, еще 116 – ранены,

– сообщил омбудсман.

Он подчеркнул, что нападения на гуманитарные объекты и сотрудников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Дети должны расти без страха, а гуманитарная помощь должна беспрепятственно доходить до тех, кто в ней нуждается. Самое главное, что сегодня нуждаются украинские дети, – это мир", – добавил Лубинец.

Напомним, что в течение суток 17 июля российские БПЛА четыре раза атаковали гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре.

К счастью, несмотря на серию ударов, среди сотрудников международной миссии пострадавших не было.

Кроме того, это был уже 7-й случай за последние 3 месяца, когда россияне целенаправленно атакуют объекты Всемирной продовольственной программы в Украине.