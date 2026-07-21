Атакою на склад ЮНІСЕФ в Україні знищено великі обсяги гуманітарної допомоги, призначеної для дітей і сімей, які постраждали від війни. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відомо про атаку на склад ЮНІСЕФ?

На складі зберігалися генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші критично важливі запаси. Загалом було знищено понад 106 тисяч одиниць вантажів вартістю майже 3,9 мільйона доларів США.

Лубінець наголосив, що ЮНІСЕФ багато років залишається партнером Офісу Омбудсмана і щодня допомагає українським дітям та родинам. Він підкреслив, що такі атаки б'ють не лише по гуманітарній інфраструктурі, а й по можливості рятувати життя.

Росія також продовжує вбивати дітей і знищувати гуманітарну інфраструктуру. Лише минулого тижня, за даними ЮНІСЕФ, загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 дістали поранення. У червні було зафіксовано наймасовішу загибель дітей з 2022 року протягом місяця: 7 дітей загинули, ще 116 – поранені,

– повідомив омбудсман.

Він наголосив, що напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Діти мають зростати без страху, а гуманітарна допомога повинна безперешкодно доходити до тих, хто її потребує. Найголовніше, чого сьогодні потребують українські діти, – це мир, – додав Лубінець.

Нагадаємо, що протягом доби 17 липня російські БпЛА 4 рази атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі.

На щастя, попри серію ударів, серед співробітників міжнародної місії постраждалих не було.

Також це був уже 7 випадок за останні 3 місяці, коли росіяни цілеспрямовано атакують об'єкти Всесвітньої продовольчої програми в Україні.