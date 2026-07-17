На щастя, ніхто з персоналу не постраждав, йдеться у пресрелізі програми.

Що відомо про російські атаки на об'єкти ВПП в Україні?

Це вже 7-ий випадок за останні 3 місяці, коли окупанти цілеспрямовано атакують дронами об'єкти Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні.

Внаслідок атаки 17 липня пошкоджено склад у Дніпрі та один з автомобілів організації.

За останні 2 роки було понад 90 інцидентів, внаслідок яких постраждали склади ВПП, її транспортні засоби, пункти розподілу допомоги тощо.

ВПП наголошує – міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру.