Россияне нанесли удар по кондитерской фабрике Roshen в Виннице

Винницкий производственный комплекс корпорации Roshen подвергся российскому удару. Благодаря своевременному срабатыванию сигнализации и оперативной эвакуации сотрудников удалось избежать жертв.

Об этом сообщили на сайте компании.

Что известно об ударе по Roshen в Виннице?

После обстрела вражеская пропаганда сразу же распространила фейковые заявления о якобы "производстве беспилотников" на территории предприятия.

Представители компании официально опровергли эти обвинения, подчеркнув исключительно гражданское назначение объекта.

"Комплекс является исключительно гражданским объектом, где производят кондитерскую продукцию", – подчеркнули в корпорации.

Напоминаем, что мы писали о взрывах в Виннице, произошедших в результате дроновой атаки. Сообщалось о попадании БПЛА.

Оккупанты продолжают уничтожать украинскую промышленность

Систематические удары по пищевой промышленности напрямую угрожают жизни гражданских граждан и разрушают рабочие места. В этой связи корпорация требует расследования очередного военного преступления России.

Враг в последнее время существенно активизировал атаки на гражданские и промышленные объекты Украины. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее из-за вражеских обстрелов остановилось предприятие КСМ ПРОТЕК на Киевщине, а в Днепре кафиры повредили торговый центр Эпицентр.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что вражеские удары получили Борщаговский химико-фармацевтический завод, состав сети Ашан и Киевский картонно-бумажный комбинат.

При этом объекты Roshen тоже не впервые оказались под ударом. Утром 27 августа во время массированных российских обстрелов был уничтожен состав ROSHEN в Чубинском, где хранили и готовили к отправке готовую кондитерскую продукцию.