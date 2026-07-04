Россия нанесла удар с помощью беспилотника по АЗС в Сумах: пострадали три женщины

Вечером 4 июля Россия вновь нанесла удар по гражданской инфраструктуре Сум. Целью врага стала одна из автозаправочных станций города, где после атаки возник крупный пожар.

На данный момент известно о трех пострадавших женщинах. Об этом сообщает ГСЧС.

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Что известно об атаке?

Вечером российская армия в очередной раз атаковала Сумы, нанеся удар беспилотником по одной из автозаправочных станций города. В результате попадания на территории АЗС вспыхнул пожар, который мог перекинуться на соседние объекты.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Несмотря на опасность повторных российских ударов, они приступили к тушению пожара и смогли полностью ликвидировать все очаги возгорания, не допустив распространения огня.

Удар российского беспилотника по АЗС в Сумах / Фото ГСЧС

По предварительным данным, в результате атаки пострадали три гражданских лица. Ранения получили женщины в возрасте 20, 47 и 55 лет. Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь. Все трое прошли медицинское обследование, после чего врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась – женщины находятся на амбулаторном лечении.

Информации о других пострадавших или погибших пока не поступало. Также уточняются масштабы повреждений автозаправочной станции и прилегающей территории.

В настоящее время соответствующие службы фиксируют последствия очередного российского удара по городу.

Отметим, что в области по-прежнему существует опасность повторных атак. 24 Канал призывает местных жителей до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

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Напомним, российские войска вечером 3 июля провели атаку на Полтавскую область ударными беспилотниками, под ударом оказалась автозаправочная станция в Лубенском районе. В результате атаки повреждено оборудование, выбиты окна и поврежден автомобиль.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Среди раненых есть волонтерка – гражданка Швеции. Впоследствии российский беспилотник нанес еще один удар по автомобилю вблизи автозаправочной станции. По предварительным данным, в результате второго попадания никто не пострадал.