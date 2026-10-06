Россия нанесла удары по автодороге в Одесской области: есть пострадавшие, один – в крайне тяжелом состоянии

Днем 6 октября российские войска нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области. В результате обстрелов пострадали люди и был поврежден транспорт.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия ударов?

Во вторник Россия несколько раз атаковала трассу в области.

По предварительным данным ОВА, в результате ударов пострадали пять человек. Двое раненых госпитализировали медики, а состояние одного из них оценивают как крайне тяжелое. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

Кроме того, зафиксированы повреждения грузовиков и легковых автомобилей.

Соответствующие службы фиксировали и ликвидировали последствия обстрела.

Напомним, в этот же день враг попал реактивным беспилотником по многоэтажке в одном из районов Сум. Из-за удара дрона между этажами пострадали два человека, в том числе 16-летний парень.

Известно и то, что агрессор атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов в Черном море. В результате удара один человек погиб и 7 пострадали. Также там горела надстройка.