Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки ударів?

У вівторок Росія кілька разів атакувала трасу в області.

За попередніми даними ОВА, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Двох поранених госпіталізували медики, а стан одного з них оцінюють як вкрай важкий. Лікарі борються за їхні життя і здоров'я.

Окрім цього, зафіксовано пошкодження вантажівок та легкових автомобілів.

Відповідні служби фіксували та ліквідували наслідки на місці обстрілу.

Нагадаємо, цього ж дня ворог поцілив реактивним безпілотником по багатоповерхівці в одному з районів Сум. Через удар дрона між поверхами постраждали двоє людей, в тому числі 16-річний хлопець.

Відомо й те, що агресор атакував комерційне судно під прапором Маршаллових Островів у Чорному морі. Внаслідок удару одна людина загинула та 7 постраждали. Також там горіла надбудова.