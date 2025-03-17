Сделали украинцы для России: Туск отреагировал на результаты расследования поджогов ТРЦ в Европе
- Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело о поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе, совершенного двумя украинцами по заказу российских структур.
- Польский премьер Дональд Туск прокомментировал причастность российских спецслужб к поджогам в Вильнюсе и Варшаве.
Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело о поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. Следствие установило, что диверсию совершили двое граждан Украины по заказу российских военных структур и служб безопасности.
Обоим злоумышленникам меньше 20 лет. Один из них – несовершеннолетний. Его задержали в Литве. Второго – в Польше, передает 24 Канал со ссылкой на LRT.IT.
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Что известно
По словам прокурора, эти молодые люди не имели жизненного опыта и находились в сложной материальной ситуации, что сделало их уязвимыми к вербовке. Исполнители понимали свои действия, но не осознавали их глобальных целей.
За выполнение преступления им было обещано 10 000 евро и автомобиль BMW.
"Организатором этих действий является Россия, они связаны с военной разведкой и силами безопасности", – подчеркнул прокурор.
Реакция Туска
В соцсети "Х" польский премьер Дональд Туск отреагировал на решение прокуратуры Литвы. Та подтвердила, что ответственность за поджоги торговых центров в Вильнюсе и Варшаве несут российские спецслужбы.
"Как мы и подозревали. Как и при попытке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве, россияне наняли граждан Украины. Чрезвычайное вероломство", – прокомментировал Туск.
Напомним, что недавно украинца в Польше приговорили к 8 годам лишения свободы за поджог зданий во Вроцлаве.