Россия нанесла ракетные удары по Киеву: в столице раздались взрывы

Россия в пятницу, 18 сентября, запустила по Киеву баллистические ракеты. В столице прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

Россия вечером 18 сентября ударила ракетами по Киеву. Около 19:29 в столице прогремели взрывы.

Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях отбоя.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также страна-агрессорка в ночь на 17 сентября нанесла комбинированную атаку по Одессе и области. В результате очередного обстрела среди пострадавших оказались дети. Также в областном центре повреждены дома и более 10 автомобилей.