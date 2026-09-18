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18 сентября, 19:31
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Обновлено - 19:56, 18 сентября

Россия нанесла ракетные удары по Киеву: в столице раздались взрывы

Даниил Жоров

Россия в пятницу, 18 сентября, запустила по Киеву баллистические ракеты. В столице прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Что известно об атаке? 

Россия вечером 18 сентября ударила ракетами по Киеву. Около 19:29 в столице прогремели взрывы. 

Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях отбоя. 

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также страна-агрессорка в ночь на 17 сентября нанесла комбинированную атаку по Одессе и области. В результате очередного обстрела среди пострадавших оказались дети. Также в областном центре повреждены дома и более 10 автомобилей.

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Война России с Украиной Взрывы в Киеве
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