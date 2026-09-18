18 сентября, 19:31
Обновлено - 19:56, 18 сентября
Россия нанесла ракетные удары по Киеву: в столице раздались взрывы
Россия в пятницу, 18 сентября, запустила по Киеву баллистические ракеты. В столице прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно об атаке?
Россия вечером 18 сентября ударила ракетами по Киеву. Около 19:29 в столице прогремели взрывы.
Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО. Он призвал киевлян находиться в укрытиях отбоя.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Также страна-агрессорка в ночь на 17 сентября нанесла комбинированную атаку по Одессе и области. В результате очередного обстрела среди пострадавших оказались дети. Также в областном центре повреждены дома и более 10 автомобилей.