Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Росія ввечері 18 вересня вдарила ракетами по Києву. О 19:28 Повітряні сили повідомили, що на центр міста летіла ракета з напрямку Броварів. Близько 19:29 у столиці прогриміли вибухи.

Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою.

Де зараз тривога: дивіться карту

Також країна-агресорка в ніч на 17 вересня завдала комбінованої атаки по Одесі та області. Унаслідок чергового обстрілу серед постраждалих опинилися діти. Також в обласному центрі пошкоджені будинки та понад 10 автомобілів.