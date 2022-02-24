Россия напала на Украину: хронология основных событий

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами.

Сначала Путин заявил о начале проведения специальной военной операции. Он официально приказал ввести войска на территорию оккупированного Донбасса.

Важно Россия начала войну против Украины: вражеские войска на Донбассе

Президент государства-агрессора дерзко заявил, что не будет оккупировать Украину, но требует ВСУ сдаться.

Хронология событий

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

7: 39 Сайт ГСЧС не работает из-за кибератаки.

7: 36 В Херсоне и Ивано-Франковске горят аэропорты.

7: 32 Мэр города Васильков Наталья Баласинович, сообщила, что обстреляли аэродром.

7:32 В Черкасской области объявили эвакуацию населения в радиусе 16 километров.

7: 30 ВСУ отмечает, что ситуация контролируемая. Армия отбивает атаки противника.

7:26 Украинские воздушные силы сбили часть ракет и продолжают функционировать.

7:26 В ГПСУ сообщили, что Россия атакует со стороны оккупированного Крыма и по всему северному флангу: в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

7: 20 СМИ сообщают о 2 мощных взрывах в Мариуполе.

7: 18 Горит аэропорт в Чугуеве, россияне нанесли удар по нему.

7:18 В российской Госдуме заявили, мол, "Россия не собирается захватывать Украину". Цинично говорят, что "защищают псевдореспублики".

7:15 В министерстве обороны России признали, что начали обстрелы по Украине. Заявили, что наносят удары по военным объектам.

7: 15 Власти Киева уведомили жителей столицы о воздушной угрозе над городом. Население призвали эвакуироваться в места укрытия гражданской защиты в случае включения сирен.

7: 15 В Горловке Донецкой области выключили свет. Там нет связи и не работает проводной интернет.

7:12 Министр обороны Алексей Резников сказал, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

7: 11 Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей своего города не выходить из собственных домов.

7: 11 В Киеве включили сирены.

7:00 В Луганской области эвакуируют жителей. Сбор местных происходит на железнодорожных станциях.

6:55 Боевики заявили, что начинают штурм подконтрольного Украине Счастья.

6:46 Зеленский заявил, что в Украине вводят военное положение.

6: 45 Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал граждан быть спокойными и оставаться дома.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

6: 43 Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к жителям столицы. Он призвал людей оставаться дома и держать наготове "тревожный чемодан".

6: 42 В Харькове атаковали телецентр.

6:35 На украинскую территорию зашли танки из оккупированного Крыма. Обстреливают Мариуполь.

6: 24 Из аэропорта "Борисполь" эвакуируют пассажиров и персонал.

6: 03 Россия обстреливает границу из артиллерии. Агрессор атакует пограничные пункты.

5: 59 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия совершила "безрассудное нападение" на Украину.

5:58 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатировал, что Путин только начал полномасштабное вторжение в Украину.

5: 56 Войска России перешли границу у Харькова.

5: 55 В Одессе и Мариуполе высадился российский десант. Силы Черноморского флота начали десантную операцию в Черном и Азовском морях.

Видео атаки на Мариуполь:

5: 50 Украина закрывает авиапространство. Предупредили о высоком риске безопасности для гражданской авиации.

5: 28 Российские "Грады" бьют вдоль всей границы. Сообщают об атаке от Луганска до Житомира.

5: 15 Очевидцы начали публиковать сообщения о взрывах в украинских городах. По Киеву, Харькову, Мариуполю начались ракетные удары.

Столицу обстреливали крылатыми и баллистическими ракетами. Люди сообщают о звуках обстрелов в районе Подола, на Арсенальной, на Позняках, на Дарницкой и на Печерске.

Враг атакует Одессу и Днепр, смотрите видео:

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