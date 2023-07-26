Россия собирается перехватить торговые суда в Черном море, – разведка Британии

Черноморский флот России сменил свою позицию после того, как Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе. Оккупанты готовятся полностью заблокировать украинские порты.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия направила корвет на перехват торговых судов в Черном море.

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Россия планирует перехватывать суда в Черном море

В строительстве Минобороны отмечается, что современный корвет "Сергей Котов" расположен в южной части Черного моря – сейчас он патрулирует морской путь между Босфором и Одессой.

Согласно данным британской разведки, существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Черноморская зерновая инициатива сократила вовлечение Черного моря в войну. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе,

– заявили в Минобороны Британии.

Отметим, что в России уже прибегли к угрозам торговых судов в Черном море.

В частности, в России заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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