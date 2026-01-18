До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы России по усилению террора украинских городов

Говоря о вызовах и угрозах для фронта в 2026 году, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил, что Россия планирует существенно увеличить масштабы войны. Речь идет как о наращивании производства вооружения, так и о расширении человеческого ресурса.

Так, уже в этом году количество запущенных на Украину вражеских дронов за один день может достичь 1000 единиц. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для LB.ua.

Как страна-агрессор будет наращивать производство оружия?

Сирский отмечает, что Украина четко видит действия противника и не фиксирует никаких подготовительных шагов к переговорам со стороны Кремля. Зато наблюдается рост интенсивности боевых действий, увеличение численности наступательных группировок, а также резкое наращивание производства ударного вооружения, в частности ракет и беспилотников.

Обратите внимание! Уже сейчас, по его данным, Россия ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед" в различных модификациях, и это не предел.

Отвечая на уточнение относительно планов врага, главнокомандующий отметил, что в перспективе россияне хотят выйти на уровень применения до тысячи дронов в сутки.

Кстати, российская армия начала использовать ударный беспилотник "Герань-5", который был специально модифицирован для противодействия украинским дронам-перехватчикам и авиации.

В связи с этим ключевая задача Украины заключается в том, чтобы сорвать эти намерения, нанести противнику максимальные потери и заставить его отказаться от активной фазы войны.

Как подытожил Сырский, только сильная позиция на поле боя может создать реальные условия для переговоров, ведь с теми, кто демонстрирует слабость, никто не садится за стол переговоров.

Что еще сказал Сырский относительно войны?