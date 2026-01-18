До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы России по усилению террора украинских городов
- Генерал Сырский сообщил, что Россия планирует увеличить интенсивность дроновых атак на Украину.
- Россия уже ежедневно производит более 400 БпЛА типа "Шахед" и будет пытаться увеличить это число.
Говоря о вызовах и угрозах для фронта в 2026 году, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил, что Россия планирует существенно увеличить масштабы войны. Речь идет как о наращивании производства вооружения, так и о расширении человеческого ресурса.
Так, уже в этом году количество запущенных на Украину вражеских дронов за один день может достичь 1000 единиц. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для LB.ua.
Как страна-агрессор будет наращивать производство оружия?
Сирский отмечает, что Украина четко видит действия противника и не фиксирует никаких подготовительных шагов к переговорам со стороны Кремля. Зато наблюдается рост интенсивности боевых действий, увеличение численности наступательных группировок, а также резкое наращивание производства ударного вооружения, в частности ракет и беспилотников.
Обратите внимание! Уже сейчас, по его данным, Россия ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед" в различных модификациях, и это не предел.
Отвечая на уточнение относительно планов врага, главнокомандующий отметил, что в перспективе россияне хотят выйти на уровень применения до тысячи дронов в сутки.
Кстати, российская армия начала использовать ударный беспилотник "Герань-5", который был специально модифицирован для противодействия украинским дронам-перехватчикам и авиации.
В связи с этим ключевая задача Украины заключается в том, чтобы сорвать эти намерения, нанести противнику максимальные потери и заставить его отказаться от активной фазы войны.
Как подытожил Сырский, только сильная позиция на поле боя может создать реальные условия для переговоров, ведь с теми, кто демонстрирует слабость, никто не садится за стол переговоров.
Что еще сказал Сырский относительно войны?
Главнокомандующий убежден, что в 2026 году Украина имеет шанс достичь стратегического перелома в войне, если сможет опередить Россию в технологическом развитии и существенно нарастить собственное оборонное производство.
Ключевую роль в этом, по его словам, будут играть новейшие образцы вооружения, а также активное внедрение решений на основе искусственного интеллекта.
В то же время Александр Сырский отмечает, что государство-агрессор в 2026 году рассчитывает пополнить свои войска примерно 409 тысячами новых военнослужащих.
Несмотря на это, украинское командование планирует действовать проактивно: Сырский отметил, что в следующем году ВСУ готовят проведение наступательных действий с целью сохранения и удержания оперативной инициативы на фронте.