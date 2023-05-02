В России не признают дефицит снарядов, но срочно увеличивают темпы производства

Глава российского минобороны Сергей Шойгу заявил о наращивании темпов производства оружия и техники для войны против Украины. Шойгу убеждает, что у российской армии якобы достаточно боеприпасов.

Шойгу на встрече с высшим российским военным руководством сказал, что Москва приняла меры по увеличению производства вооружений для поддержки войны. По его словам, успех российских войск на поле боя "в значительной степени будет зависеть от своевременного пополнения запасов вооружений" и другой военной техники.

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В России хотят удвоить выпуск высокоточных ракет

"Руководство страны поставило перед оборонными предприятиями задачу в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства", – сказал Шойгу.

Комментарии Шойгу прямо контрастируют с сообщением Министерства обороны Великобритании, которое было обнародовано 2 мая. В сообщении утверждается, что Россия "не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении".

Также в сообщении разведки Британии говорилось, что Россия "все еще не отвечает требованиям военного времени" и страдает от "проблем с логистикой".

Следует обратить внимание и на то, что ранее о дефиците боеприпасов в России не раз говорил основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Глава вагнеровцев публично критиковал командующего оккупационными войсками России Валерия Герасимова.

Теперь же Шойгу уверяет, что вооруженные силы России якобы "получили достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику", но почему-то призвал одного из крупнейших производителей ракет срочно удвоить выпуск высокоточных ракет.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Однако необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры", – сказал он.

Шойгу также назвал важным вопросом наращивания возможностей ремонтно-восстановительных работ, чтобы оперативно чинить поврежденную технику.

России не хватает ракет