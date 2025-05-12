Беспрецедентными темпами: СМИ проанализировали рост масштабов производство оружия в России

Оборонная промышленность России продолжает наращивать свою работу и "беспрецедентными темпами" заменяет танки и боеприпасы. Об этом свидетельствуют, в частности, дроновые атаки, которые едва ли не ежедневно отражает Украина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Издание подсчитало масштабы производства российского оружия

Смотрите также Самая мощная из всех вблизи: россияне построили огромную военную базу в Мариуполе

Как проводился анализ масштабов производства российского оружия

Для своего анализа в The Economist проконсультировались с западной компанией, которая использует искусственный интеллект для анализа данных из различных, преимущественно коммерчески доступных источников.

В частности, узнали, сколько электронных устройств (например, мобильных телефонов) фиксируется на одном российском промышленном объекте.

Конечно, так удалось выявить лишь от 2% до 10%, но эти показатели все же демонстрируют уровень активности россиян.

Танковые заводы

В поле зрения The Economis попал Омский танковый завод. Он один из крупнейших в России и круглосуточно занимается модернизацией старых танков Т-80.

Удалось установить, что уровень активности на этом объекте несколько вырос перед 24 февраля 2022 года, а затем – снизился.

После полномасштабного вторжения активность на заводе начала резко расти. С середины 2023 года она остается особенно высокой.

Рост производства на Омском танковом заводе / График The Economist

На еще одном из крупнейших танковых заводов России "Уралвагонзавод" активность значительно возросла в 2024 году, по сравнению с 2023.

Такой же "бум" активности зафиксирован на Арзамасском заводе, "Курганмашзаводе" и "Мотовилисе", которые изготавливают бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Рост производства на других танковых заводах России / График The Economist

Артиллерия

В The Economist также заметили рост активности на Екатеринбургском заводе №9, который занимается производством стволов для гаубиц и танков, а также производстве "Новатор", которое производит баллистические ракеты "Искандер" и расположено рядом.

Такая же ситуация с работой Волгоградского завода "Титан-Барикады", который строит пусковые установки "Искандер", и НПО "Сплав" в Туле – там разрабатывают ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".

Производство артиллерии в России / График The Economist

Взрывчатые вещества

Сейчас Россия производит за год не менее 3 миллионов снарядов. Больше всего этим занимается Свердловский завод в Дзержинске. Там, в частности, производят химикаты для артснарядов и КАБов. Объемы производимой продукции на этом объекте значительно выросли за последние несколько месяцев.

По словам эксперта из Бирмингемского университета Джулиана Купера, масштабировали свое производство и на предприятии "Сельмаш" в Кирове. Их продукция – корпуса для боеприпасов.

Производство взрывчатых веществ в России / График The Economist

Дроны

Заметен рост производства на заводе "Алабуга" в Татарстане. Там занимаются изготовлением беспилотников.

Активность зафиксирована также в соседнем аэропорту Бегишево.

Другие объекты, где выросла активность

Издание также проанализировало активность в городе Бийск. Там расположен завод по производству олеума, который применяют для производства во взрывчатке.

Также заметен рост среднесуточного движения транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами. В 2023 году речь идет о 19%. Также на 32% увеличилось время пребывания работников (2 и 3 смен) на одном месте.

Аналитики также обратились к приложению Strava. Он продемонстрировал, что появились новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде вблизи заводов. Это может свидетельствовать о, том, что в районы, где они расположены, прибыли новые работники. К тому же стоимость аренды жилья за год растет на 21%.