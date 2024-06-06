В ГПСУ рассказали, на каких участках границы россияне усиливают свое присутствие

Почти месяц продолжается наступление российских войск на Харьковщине. В ГПСУ сообщили, что российские войска продолжают активное усиление своих сил в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск.

В то же время Силы обороны сдерживают российских захватчиков и наносят им значительные поражения. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Ситуация на Харьковском направлении: на чем сейчас сосредоточились оккупационные войска

Какая ситуация на границе с Россией

Если говорить о границе со страной-агрессором, то враг продолжает усиливать свои силы в направлении населенного пункта Липцы, в направлении населенного пункта Волчанск, где ведутся боевые действия,

– рассказал Демченко.

Он отметил, что Силы обороны сдерживают российских захватчиков и наносят им значительные потери. По словам представителя ГПСУ, пока у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.

"Отвергать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя, но на данный момент боевые действия ведутся только на двух направлениях – населенные пункты Липцы и Волчанск", – отметил он.

Также Демченко добавил, что обстрелы на Сумщине и Черниговщине продолжаются ежедневно, однако за последнее время их количество уменьшилось по сравнению с несколькими месяцами ранее.

Наступление российских войск на Харьковщине: последние новости