В ГПСУ рассказали, на каких участках границы россияне усиливают свое присутствие
Почти месяц продолжается наступление российских войск на Харьковщине. В ГПСУ сообщили, что российские войска продолжают активное усиление своих сил в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск.
В то же время Силы обороны сдерживают российских захватчиков и наносят им значительные поражения. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на границе с Россией
Если говорить о границе со страной-агрессором, то враг продолжает усиливать свои силы в направлении населенного пункта Липцы, в направлении населенного пункта Волчанск, где ведутся боевые действия,
– рассказал Демченко.
Он отметил, что Силы обороны сдерживают российских захватчиков и наносят им значительные потери. По словам представителя ГПСУ, пока у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.
"Отвергать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя, но на данный момент боевые действия ведутся только на двух направлениях – населенные пункты Липцы и Волчанск", – отметил он.
Также Демченко добавил, что обстрелы на Сумщине и Черниговщине продолжаются ежедневно, однако за последнее время их количество уменьшилось по сравнению с несколькими месяцами ранее.
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