Меня это совсем не волнует, – Трамп о российских войсках у границ НАТО

Американский президент Дональд Трамп говорит, что его не волнует то, что Россия накапливает войска вблизи границ с Финляндией и Норвегией. Он уверен, что эти страны будут находиться в полной безопасности.

Во время общения с журналистами в Белом доме Дональд Трамп заявил, что не чувствует угрозы в том, что Россия накапливает боевой состав на севере Европы. Президент США уверен, что все под контролем, сообщает 24 Канал.

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Что происходит на границе России с Финляндией

Согласно последним снимкам со спутников, видно, что Россия укрепляет базы и строит военную инфраструктуру у финской границы, сообщает The New York Times. НАТО подтвердило правдивость информации. На фото видны ряды новых складов, где вероятно хранят военную технику.

Пока что эти шаги выглядят как ранние этапы большего, долгосрочного расширения, и представители НАТО говорят, что это совсем не похоже на наращивание войск вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением России в 2022 году,

– пишут The New York Times.

Впрочем Трамп уверен, что это ничего не значит. Он также сказал, что не видит причин, чтобы Финляндия и Норвегия нервничали из-за этого.

Президент США утверждает, что эти две страны "будут в большой безопасности".

Когда Финляндия стала членом НАТО

В штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера, 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 членом НАТО.

Но в конце 2021 года Россия выдвинула Западу ультиматум, требуя не только прекратить расширение НАТО, но и вернуть Москве прежние зоны влияния в Восточной Европе, которые она потеряла после поражения в холодной войне.