Россия нарастила группировку на Харьковщине: военный назвал приоритетное направление для нее
Враг увеличил группировку примерно в 20 километрах от поселка Боровая на Харьковщине. Речь идет о наращивании количества личного состава до 10 тысяч, а также сосредоточении до 450 единиц военной техники.
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил в разговоре с 24 Каналом, что это мощная группировка. В то же время украинские силы продолжают наносить серьезные потери россиянам.
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Шансов немного
Так, по данным ОСУВ "Хортица", примерно в сутки ликвидируется 1000 оккупантов в течение последнего месяца – полтора.
Поэтому шансов у россиян немного. Штурмы вблизи Часового Яра, на Покровском направлении, на Харьковщине им очень дорого стоят – и по личному составу, и по технике,
– отметил военнослужащий ВСУ.
В течение месяца было ликвидировано:
- 2 самоходных миномета "Тюльпан" 240 миллиметров;
- комплекс РЛС "Борисоглебск-2";
- танки;
- тяжелая бронетехника;
- грузовики, джипы.
"Главная цель оккупантов – это все же Донецкая область. Все остальные направления – второстепенные. На Покровском направлении происходят постоянные штурмы. Поэтому, по моему мнению, именно на Донбассе россияне сконцентрировали все свои силы и перебросили все, что могли, в частности, опытные элитные подразделения", – предположил Кирилл Сазонов.
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