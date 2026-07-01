Подтягивают резервы, – военный назвал точки, куда устремляются россияне на Добропольском направлении

Российские войска активизировали штурмы на Добропольском направлении и постепенно подтягивают резервы. Основной целью оккупантов является захват Белицкого, Родинского и Доброполья, чтобы получить возможность продвигаться дальше в сторону Константиновки.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Андрей Отченаш, отметив, что в последнее время интенсивность атак на этом направлении значительно возросла.

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Чем опасны действия России на Добропольском направлении

По словам Андрея Отченаша, на Добропольском направлении количество штурмовых действий и перемещений российских войск за последнее время увеличилось в разы. В то же время нынешняя активность оккупантов все же уступает той, которая наблюдалась осенью прошлого года.

Важно! В бригаде "Рубеж" продолжается сбор средств на тепловизионные дроны, которые противодействуют инфильтрации вражеских сил. Из-за так называемой "зеленки" – листвы на кустах и деревьях – оккупантам значительно легче передвигаться на фронте незаметно, однако тепловизионные дроны эффективно противодействуют этому. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Российские войска активно подтягивают резервы и пытаются продвинуться на Добропольском направлении. Сейчас основными целями оккупантов являются населенные пункты Белицкое, Родинское и Доброполье. Противник стремится обойти украинские города с флангов, взять их в окружение и под свой контроль.

Офицер об угрозах на фронте для Украины: видео

К сожалению, нужно признать, что у противника есть определенные успехи, поскольку в силах обороны Украины в целом наблюдается огромная нехватка личного состава,

– сказал Отченаш.

По словам офицера, если россиянам удастся захватить Родинское и Белицкое, они получат прямой выход к Доброполью, а впоследствии будут пытаться продвигаться в направлении Константиновки. Впрочем, он убежден, что быстро реализовать этот замысел оккупанты не смогут.

Что происходит в окрестностях Доброполья: карта

Если они берут Константиновку уже полтора или два года и ничего не могут сделать, они даже не дошли до окраин города и до сих пор полностью ее не оккупировали, то Доброполье тоже будет держаться довольно долго,

– подчеркнул военный.

Он также добавил, что дальнейшее развитие боевых действий в значительной степени будет зависеть от логистики и состояния российской экономики. Ведь существует вероятность, что проблемы с обеспечением не позволят оккупантам поддерживать нынешнюю интенсивность наступательных действий.