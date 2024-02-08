Для Харькова опасности нет: почему россияне увеличивают группировку возле Купянска

Российские оккупанты накапливают войска и технику в районе Купянска и возобновляют там активные штурмовые действия. Цели врага напрямую связаны с псевдовыборами президента, которые запланированы в России на март 2024 года.

Суммарное количество танков, которые сейчас имеет армия агрессора и может использовать против Украины – около 2400 единиц. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что эти средства рассредоточены – некоторые находится на территории России, некоторые – на оккупированных частях Украины.

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К чему может готовиться Россия

По словам Мусиенко, сейчас мы будем наблюдать за самыми тяжелыми 1 – 2 месяцами на фронте. В частности, это то, что уже происходит в Авдеевке и на Купянском направлении. Там враг пытается наступать, использует технику, огневые средства.

Наши Силы обороны уничтожают все это в большом количестве. Бронетехника, с которой сунет враг, – уничтожается. Если говорить о Купянском направлении, то еще с июля 2023 года Россия концентрировала там определенные силы,

– рассказал Александр Мусиенко.

Тогда целью оккупантов было – оттянуть наши войска с Юга, где происходила контрнаступательная операция Украины. Этот план не удался. Следующее обострение произошло осенью 2023 года для того, чтобы не дать нам сконцентрировать дополнительные силы в районе Авдеевки.

Теперь противник возобновляет активные штурмовые действия возле Купянска. Применяет в большом количестве все, что имеет, в частности тяжелую технику. Иногда, через лесную местность и погодные условия, это достаточно трудно сделать. ВСУ отбивают его атаки.

Есть ли опасность для Харькова

По мнению военного эксперта, ближайшие 2 месяца будут сложными на Купянском направлении. Движение врага там понятно: с одной стороны – это Синьковка, с другой – Табаевка. Оккупанты пытаются выйти на Песчаное, чтобы окружить нашу группировку в районе Купянска и дальше захватить город. Это четкая цель.

Угрозы Харькову как областному центру – нет. Об этом говорить вообще преждевременно, потому что перед россиянами еще большая полоса в районе Купянска. Смогут ли они ее пройти – вопрос открытый. На определенные тактические успехи могут рассчитывать, но вряд ли удастся захватить Купянск и продвинуться дальше,

– отметил Мусиенко.

С северного фланга цель врага – это Купянско-Лиманское направление, с южного – Авдеевка – Марьинка, а посередине – Бахмут и наступление на Часов Яр. Таким образом сегодня происходит наступление.

Россияне поняли, что их потенциал не позволяет распылять силы, поэтому сконцентрировались на определенных местах. Уже нет никаких загадок, все карты открыты. Мы знаем, что это будет направление Купянска, Авдеевки и Часового Яра,

– подчеркнул военный эксперт.

Все эти прорывы на фронте оккупанты будут пытаться провести до "выборов" президента в России, которые запланированы на март 2024 года. К этому времени задача максимум – захватить Донецкую область, а минимум – взять Авдеевку.

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