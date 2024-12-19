Сколько россиян штурмует Покровск и Курахово: в ВСУ поразили количеством оккупантов

Россияне продолжают активные штурмовые и наступательные действия на Востоке Украины. В частности, враг почти непрерывно проводит атаки на Покровском и Кураховском направлении.

На этих участках Россия сосредоточила немало солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

К теме Россияне все ближе к Покровску и продвигаются в Курахово: DeepState обновили карту

Сколько россиян наступает на Востоке

Волошин сообщил, что активнее всего оккупанты наступают на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Всего на этих трех направлениях наступает более 150 тысяч оккупантов:

на Покровском направлении – около 70 тысяч солдат,

на Кураховском направлении – около 35 – 36 тысяч оккупантов,

на Времевском направлении – 40 тысяч захватчиков.

Говорится о личном составе сразу трех крупных группировок: "Центр", "Юг", "Восток".

Россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп вместо механизированных накатов. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или же бросает на штурмы не военную технику: пиками и баги,

– резюмировал Волошин.

Заметим, что по состоянию на 08:00 в Генштабе сообщили о росте количества боевых столкновений. Так, на Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий, на Кураховском и Времовском – по 25 штурмов.