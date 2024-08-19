Экстремально сложная ситуация: что может остановить россиян возле Покровска

Продолжается наступление россиян на Покровском направлении. Россия не планирует останавливаться, а захват украинских территорий является для нее приоритетной задачей.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что Владимир Путин верит, что стабилизирует ситуацию на Курщине. Но прежде всего хочет продвинуться в Донецкой области.

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Что происходит в районе Покровска

Путин делает наибольший акцент именно на захвате украинских областей. Что будет с Курщиной его не слишком интересует. Он уверен, что когда выполнит боевые задачи: захватит Покровск, Торецк, перережет логистику ВСУ, тогда спокойно сможет взяться за Курскую область.

Хотя прорыв границы был для России неожиданным, вообще не по плану и они были вынуждены адаптироваться, но все-таки выбрали наступление на Покровск, а не спасение курчан. Теперь оккупанты потеряли уже более тысячи квадратных километров территории Курской области.

Несмотря на это ситуация на Покровском направлении экстремально сложная, потому что россияне вышли на рубеж Гродовка – Новогродовка. Это последний рубеж на пути к Мирнограду и Покровску,

– отметил Александр Коваленко.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

От того, как будут происходить боевые действия на этих участках, будет зависеть начало штурмовых действий самого Мирнограда и Покровска. Именно Новогродовка и Гродовка может начать процесс истощения врага, о котором уже не раз говорилось.

"Если они достаточно истощат российские оккупационные войска, то продвижение остановится. Если истощения не будет, то уже этой осенью могут начаться полноценные штурмовые действия Покровска", – подытожил Александр Коваленко.