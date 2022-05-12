Россия наточила зубы против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС
В Кремле почему-то решили, что они имеют право решать судьбу соседних независимых стран. Из уст высокопоставленных чиновников России нередко звучат угрозы в сторону тех государств, которые избрали европейское будущее.
На этот раз снова "досталось" Украине. Как пишут российские телеграммы-каналы, чиновники России выступают против вступления нашей страны в ЕС, передает 24 канал.
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Позицию Кремля озвучил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию вступления Украины в НАТО,
– заявил Полянский.
На вопрос о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал: "Если вы угрожаете ядерному государству, вы должны учитывать все варианты". Он также заявил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных России.Обратите внимание! 29 марта после раунда переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что среди письменных предложений Киева в рамках соглашения с Россией входит формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.
Ранее Россия категорически возражала против вступления Украины в НАТО, потому что это, мол, несет какую-то опасность для России. Относительно ЕС такой риторики не звучало.
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- Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Заявку вскоре приняли и одобрили. Однако это не гарантирует нам скорейшего вступления в европейское содружество государств.
- Президент 9 мая показал Урсули фон дер Ляйен вторую часть опросника от ЕС. Первую часть Украина заполнила еще в середине апреля. В Офисе Президента подчеркнули, что Украина намерена получить статус кандидата уже летом 2022 года.
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