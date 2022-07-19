Приехал аж из Вологды: оккупанты назначили нового гауляйтера Запорожья

Предатели Украины не справляются с задачами кремля на оккупированных территориях, из-за чего в россии решили сменить гауляйтеров. Оккупанты назначили "главой" оккупированного Запорожья антона кольцова.

В кремле хотят интегрировать захваченные украинские территории

О назначении кольцова российским информагентствам заявил владимир рогов, которого называют членом "главного совета военно-гражданской администрации оккупированного региона".

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кольцов – бывший первый вице-губернатор Вологодской области россии. В кремле поспешили заявить, что на оккупированных частях Запорожской области якобы начнут выстраивать горизонтальные связи с регионами.

В россии ожидают, что новый гауляйтер поможет интегрировать захваченные украинские территории "в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам".

Оккупанты отметили, что новый гауляйтер Запорожья кольцов ранее работал в металлургической отрасли, что якобы "важно" для Запорожской области.

кольцов заменил балицкого

До недавнего времени гауляйтером оккупированной территории Запорожья был коллаборант евгений балицкий. Однако в июне стало известно, что балицкий попросил кремль перевести его в Крым. Но в оккупированном Крыму балицкому отказали.

Как известно, во временно оккупированном Мелитополе участились взрывы российских складов и баз. В частности, 12 июля вблизи Мелитополя в захваченном поселке Мирное вспыхнул пожар на военной базе, захваченной российскими военными. В результате пожара детонировали боеприпасы врага.

На эту базу оккупанты перебрались недавно, ведь их основную в районе аэродрома эффективно уничтожили ВСУ. Ракетный удар по аэродрому в Мариуполе произошел 3 июля. Тогда украинские артиллеристы нанесли более 30 ударов.

Недавно в МВД Украины заявили, что путин отдал приказ организовать аннексию Юга Украины до 11 сентября.

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