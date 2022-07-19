У кремлі хочуть інтегрувати захоплені українські території

Про призначення кольцова російським інформагентствам заявив владімір рогов, якого називають членом "головної ради військово-цивільної адміністрації окупованого регіону".

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кольцов – колишній перший віцегубернатор Вологодської області росії. У кремлі поспішили заявити, що на окупованих частинах Запорізької області почнуть буцімто вибудовувати горизонтальні зв'язки із регіонами.

У росії очікують, що новий гауляйтер допоможе інтегруватися захоплені українські території "в російські реалії і перезапустити все те, що нам необхідно робити за російським законодавством та правилами".

Окупанти зазначили, що новий гауляйтер Запоріжжя кольцов раніше працював у металургійній галузі, що буцімто "важливо" для Запорізької області.

кольцов замінив балицького

Донедавна гауляйтером окупованої території Запоріжжя був колаборант євген балицький. Однак у червні стало відомо, що балицький попросив кремль перевести його до Криму. Та в окупованому Криму балицькому відмовили.

Як відомо, в тимчасово окупованому Мелітополі почастішали вибухи російських складів і баз. Зокрема, 12 липня поблизу Мелітополя у захопленому селищі Мирне спалахнула пожежа на військовій базі, яку захопили російські військові. Унаслідок пожежі детонували боєприпаси ворога.

На цю базу окупанти перебралися недавно, адже їхню основну в районі аеродрому ефективно знищили ЗСУ. Ракетний удар по аеродрому в Маріуполі відбувся 3 липня. Тоді українські артилеристи завдали понад 30 ударів.

Нещодавно в МВС України заявили, що путін віддав наказ організувати анексію Півдня України до 11 вересня.

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