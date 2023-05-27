Россия уже больше недели не бьет ракетами с моря: Гуменюк назвала причину

Оккупанты почти каждый день атакуют Украину дронами, но уже долгое время не били ракетами с моря. Этому есть определенная причина.

Детали рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Корабли врага рассредоточены и держатся на расстоянии более 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. Но ракетоносители заведены в пункты базирования.

Вражеские корабли сосредоточены на том, чтобы быть готовыми нанести удар. То, что несколько дней подряд не используются ракеты морского базирования, такая пауза может быть вызвана тем, что они вновь подыскивают новую тактику и пытаются вычислить те объекты, которые для них важны.

– объяснила Гуменюк.

В Одессе штормит

В Одессе 27 мая действует штормовое предупреждение. В день синоптики прогнозируют грозу. Скорость северного ветра во время этого явления будет достигать 20 метров в секунду. По состоянию на утро 27 мая в Черном и Азовском морях враг держит 6 и 1 корабль соответственно.

Все ракетоносители заведены в пункты базирования. Но уровень ракетной угрозы оцениваем как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет.

Штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин. Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте правила и ограничения правового режима военного положения и алгоритмов действий во время воздушной тревоги.

Враг все чаще атакует дронами

В последние дни оккупанты усилили атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". Они запускают не только большое количество БПЛА, но и делают это в несколько волн. И хотя украинские защитники уничтожают почти 100% дронов-камикадзе, враг продолжает искать новые тактики использования БпЛА.

Заметим, что в ночь на 27 мая россияне пытались атаковать Николаевщину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Николаевской ОВА сообщили, что силы и средства ПВО уничтожили оба БпЛА, которыми враг планировал нанести удары. Гуменюк объяснила, что такими действиями оккупанты выискивают новую и эффективную тактику.

А в ночь на 26 мая россияне нанесли массированный удар по территории Украины. В течение ночи враг запустил 17 ракет разного типа и 31 "Шахед". Вместе с тем, оккупанты не использовали ракеты типа "Калибр".