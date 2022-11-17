Россия уже не хочет признавать Украину "террористическим государством": почему передумали
Источник:Минобороны России
Страны мира постепенно принимают резолюции о признании России государством-террористом. В МИД России в это время решили, что они "не такие, как все" и не будут называть Украину "террористическим государством".
Заместитель директора департамента информации Иван Нечаев выступил на брифинге с заявлением, что Министерство иностранных дел России передумало признавать Украину "террористическим государством". Такое решение было принято, чтобы якобы не копировать действия коллективного Запада и не признавать его доктрину "государственного терроризма".
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Россию "не интересует" такой подход
Нечаев заявил, что дипломатическое ведомство России вроде бы не хочет объявлять любое государство страной-террористом.
России не интересен такой подход недружественных государств с их извращенным пониманием демократии,
– заявил он.
По его словам, МИД России не будет признавать киевский режим террористическим по примеру Запада.
Какие страны уже признали Россию государством-террористом
- 15 ноября Палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "террористическим" действующий в России режим. За проект постановления проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов, против выступили все 14 депутатов от партии "Свобода и прямая демократия".
- 26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию. Польша решительно осудила российскую агрессию и призвала всех стран, выступающих за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.
- В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.
- Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.