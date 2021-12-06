Россия не будет отдавать территории, – правозащитник о вручении партбилетов главарям боевиков

Лидеры администраций так называемых республик Донбасса получили партийные билеты от "Единой России". Это является последовательным шагом к признанию боевиков, ведь Россия уже не будет отдавать эти территории.

Об этом рассказал соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский в эфире 24 канала. Как он заметил, Для некоторых было честью получить такой билет, а другие понимали, что это уже необратимый путь.

К теме Главарям боевиков на Донбассе вручили партийные билеты "Единой России"

По словам Лисянского, вручение партийных билетов фактически является политическим признанием партией власти России незаконных вооруженных формирований.

Россия уже не будет отдавать эти территории,

– подчеркнул правозащитник.

Как рассказал Лисянский, Владимир Путин подписал указ, который позволяет закупать товары, изготовленные на оккупированных территориях, наравне с российскими. Фактически для юридического признания осталось только решение парламента и президента России.

В то же время политическое признание и оккупация происходит именно через партию "Единая Россия".

Документы о принадлежности к прокремлевской политсиле "Единая Россия" вручили Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Узнайте больше Гибридная аннексия и принудительная паспортизация: как Путин использует Донбасс для выборов в Госдуму

Лисянский рассказал о партийных билетах для главарей боевиков: смотрите видео

Что этому предшествовало