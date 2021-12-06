Про це розповів співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, для декого було честю отримати такий квиток, а інші розуміли, що це вже незворотний шлях.
До теми Ватажкам бойовиків на Донбасі вручили партійні квитки "Єдиної Росії"
За словами Лисянського, вручення партійних квитків фактично є політичним визнанням партією влади Росії незаконних збройних формувань.
Росія вже не віддаватиме ці території,
– наголосив правозахисник.
Як розповів Лисянський, Володимир Путін підписав указ, який дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими. Фактично для юридичного визнання залишилось тільки рішення парламенту та президента Росії.
Водночас політичне визнання та окупація відбувається саме через партію "Єдина Росія".
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Лисянський розповів про партійні квитки для ватажків бойовиків: дивіться відео
Що цьому передувало
- Лідери адміністрацій так званих республік Донбасу 4 грудня отримали партійні квитки від "Єдиної Росії". Їх видав голова політсили Дмитро Медведєв.
- Партійні квитки видали главам бойовиків на Донбасі – Леонідові Пасічнику та Денисові Пушиліну. Крім того, їх отримали й деякі глави регіонів та депутати Держдуми Росії.
- Церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям завершального етапу з'їзду "Єдиної Росії".