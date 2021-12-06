Про це розповів співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, для декого було честю отримати такий квиток, а інші розуміли, що це вже незворотний шлях.

До теми Ватажкам бойовиків на Донбасі вручили партійні квитки "Єдиної Росії"

За словами Лисянського, вручення партійних квитків фактично є політичним визнанням партією влади Росії незаконних збройних формувань.

Росія вже не віддаватиме ці території,

– наголосив правозахисник.

Як розповів Лисянський, Володимир Путін підписав указ, який дозволяє закуповувати товари, виготовлені на окупованих територіях, на рівні з російськими. Фактично для юридичного визнання залишилось тільки рішення парламенту та президента Росії.

Водночас політичне визнання та окупація відбувається саме через партію "Єдина Росія".

Зверніть увагу! Документи про приналежність до прокремлівської політсили "Єдина Росія" вручили Леоніду Пасічнику та Денисові Пушиліну.

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Лисянський розповів про партійні квитки для ватажків бойовиків: дивіться відео

Що цьому передувало