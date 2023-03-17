Китай будет максимально использовать ситуацию: выставит ли Россия претензии из-за угля
Раздора относительно претензий из-за угля не будет, а только взаимная заинтересованность. Китаю важно, чтобы Россия как минимум не проиграла в войне с Украиной.
Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. Он объяснил, что в таком случае Китай остается один и ему важно, "чтобы диктатор отступил с территории Украины, но Россия не была разделена".
Смотрите также Путин будет вынужден воспринять реальность: как изменились отношения Китая и России
В чем интерес России
Россия не будет выдвигать претензии, отметил Несходовский. Если она испортит отношения с Китаем, то останется без альтернативных поставок технологии какой-либо продукции. Вместе с тем Китай будет доминировать и выдвигать свои требования.
"Например, сейчас он арендует значительную часть территории России. Возможно, другие условия увеличения срока этой аренды, более наглое поведение на этих территориях, их увеличение и так далее. Одним словом, Китай будет использовать эту ситуацию по максимуму", – отметил спикер.
Илья Несходовский об экономических потерях России: смотреть видео
Изменит ли планы Китай
Илья Несходовский надеется, что, возможно, Китай разработает такой план, который будет выгоден непосредственно для Украины.
Может, Китай подумает: не стоит спасать этого человека, эту страну, которая уже точно будет похоронена в ближайшие 10 лет. Может взять часть того пирога и установить свой протекторат на Сибирь, который богат разнообразными ресурсами,
– предположил в эфире эксперт.
Россия – Китай: последнее
- Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву: он состоится 20 – 22 марта. Известно, что в ходе переговоров с лидером КНР будет обсужден вопрос развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
- Эта встреча будет одной из самых важных за последние годы. Журналист Игорь Яковенко отметил, что Путину сейчас нужна рука помощи от Китая, который может изменить свою нейтральную позицию по поводу войны России против Украины в поддержку страны-агрессора.
- Больше всего Россия нуждается в боеприпасах – и это активно обсуждают на фоне предстоящего приезда Си Цзиньпина. Военный эксперт Петр Черник отметил, что частичное предоставление китайского оружия Москве может состояться, но не стоит поднимать планку масштабности этого вопроса.