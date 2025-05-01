Россия не допустит восстановления Украины в пределах 1991 года, – циничное заявление МИД России

Российский МИД цинично заявил, что это допустит восстановление Украины в границах 1991 года. Более того, оккупанты обвинили Силы обороны в якобы "дроновой атаке" на гражданских в городе Алешки Херсонской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИДа.

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В России сделали циничное заявление

В российском МИД цинично заявили, что “не допустят восстановления Украины в границах 1991 года”. Это якобы связано с “террористической атакой”, в которой оккупанты обвинили Украину.

Так, утром 1 мая во временно оккупированных Алешках Херсонской области прогремел взрыв. Россияне обвинили в этом ВСУ и заявили, что якобы был атакован гражданский объект.

Важно! Стоит отметить, что оккупанты собственноручно устраивают провокации против мирного населения. Доказательств преступлений оккупантов немало. К примеру, во время так называемого "пасхального перемирия" российская армия обстреляла Донецк, а обвинила в этом Украину.

Оккупанты утверждают, что FPV-дроны якобы атаковали рынок в Алешках. Россия цинично врет о гибели 7 мирных жителей и более 20 раненых. Более того, российская пропаганда утверждает, что после первого удара якобы был нанесен повторный по тому же месту и "спасателям".

"Очевидно, что атака была намеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города отправились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан", – цинично заявили в России.

Поэтому в России утверждают, что "не допустят реализации сценария по восстановлению Украины в пределах 1991 года".