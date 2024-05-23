Враг даже близко не достиг целей ,которые планировал на Харьковщине, – Юсов
Почти 2 недели продолжается наступление российских войск на Харьковщине. Впрочем, в ГУР заявляют, что оккупанты и близко не приблизились к тому, что планировали.
В целом Россия на северную границу стянула 50 тысяч военных. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Россия не смогла достичь своих целей на Харьковщине
Мы не будем сейчас полностью давать информацию, потому что это поможет врагу, в частности реагировать и скорректировать свои действия. Но можем констатировать, что то, что он планировал, он не достиг даже близко,
– сказал Юсов.
Он также отметил, что это стало возможным благодаря успешным действиям украинских военных. Юсов добавил, что в боях на севере Харьковской области привлечена российская группировка войск численностью более 50 тысяч человек.
Также в ГУР МО считают, что нынешние наступательные действия российской армии на Харьковщине не являются попыткой прорыва к областному центру – Харькова.
"Сейчас мы видим именно пограничную операцию, То, что происходит, не является наступлением на Харьков", – отметил представитель ГУР.
Наступление россиян на Харьковщине: последние новости
- Согласно информации западных СМИ, Вооруженные силы Украины наконец-то получили достаточно снарядов, чтобы остановить российских захватчиков, в частности на Харьковском направлении.
- Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковской области, в частности в Волчанске, который до сих пор остается одной из главных целей россиян.
- Однако оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских подразделений вблизи Липцов и Старицы, сочетая наземные штурмы с авиационными ударами.