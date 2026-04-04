Кремль бряцает оружием: генерал армии ответил, что Путин может подготовить для стран НАТО
- Россия не имеет ресурсов для большой войны с НАТО, поэтому ограничится провокациями и информационными атаками.
- Любые попытки России начать военные действия против НАТО могут закончиться полным крахом.
Россия не имеет ресурсов для широкомасштабной войны против НАТО, поэтому ограничивается провокациями, диверсиями и информационными атаками в отношении стран Балтии. Путин не может начать открытый конфликт, потому что направляет все ресурсы на фронт в Украине.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что если россияне все же попытаются напасть, то это может закончиться полным крахом.
Почему Россия не готова к большой войне с НАТО?
Россия продолжит организовывать провокации, информационные атаки и военные маневры на границах, чтобы держать страны-члены НАТО в напряжении и демонстрировать силу. Польша уже обнаружила группы, причастные к подготовке таких диверсий.
Любые российские военные операции против НАТО столкнутся с немецкими, польскими контингентами и армией Финляндии. Даже если США будут в стороне, то другие крупные страны НАТО, которые уже разместили контингенты в регионе, будут активно противодействовать, привлекая новейшие технологические ресурсы и все доступные возможности,
– пояснил Маломуж.
По словам эксперта, Путин уже 23 раза не выполнил ультиматумов по Покровску из-за нехватки ресурсов, не говоря уже об открытии нового фронта. В НАТО долго недооценивали Финляндию, но она готова к обороне с резервом 2,5 миллиона человек в Вооруженных силах и резервной армии.
"Если это все же произойдет, то это будет огромная война, которая приведет к быстрому российскому проигрышу, поэтому Путин просто не может позволить себе начать такой конфликт", – отметил Маломуж.
Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал, что история с утечкой закрытой информации из кабинетов в Брюсселе в Москву, может иметь серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. По его мнению, ЕС или сознательно сохранил канал коммуникации с Кремлем через окружение Виктора Орбана, или недооценил потенциальные последствия такой политики.
Что известно о новых заявлениях российской пропаганды?
- Представители Кремля выдвинули Украине очередной ультиматум, заявив о возможности пересмотреть условия мира, если Киев за 2 месяца оставит территории Донбасса. По мнению экспертов, это просто инструмент психологического давления.
- Минобороны России объявило о якобы полном контроле над Луганской областью, несмотря на то, что часть населенных пунктов и дальше им не принадлежит.
- По мнению аналитиков, подобные заявления являются элементом информационной кампании, направленной на давление на Украину и ее международных партнеров.