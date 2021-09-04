Россия не хочет наблюдателей ОБСЕ на границе, ибо готовит на Донбассе новые провокации, – Фейгин

Россия болезненно переживает визит Владимира Зеленского в США и уже готовит реакцию. Однако она, по мнению российского правозащитника Марка Фейгина, будет в виде новых провокаций против Украины на Донбассе.

Именно поэтому, по его мнению, Кремль убирает наблюдателей ОБСЕ от границы с ОРДЛО. Такое мнение он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Фейгин констатировал, что риторика Кремля касательно визита Зеленского в США становится откровенно эскалационной.

То есть, если раньше они пытались пропагандистски смеяться, то теперь уже говорят, что это угроза. Поэтому миссию ОБСЕ убирают, возможно, в качестве превентивной меры – для того, чтобы предпринять какие-то провокации,

– сказал российский правозащитник.

В то же время он подчеркнул, что Москва всегда готова пойти на крайности, но понимает, что "у них есть последствия".

Откуда ждать опасности

Правозащитник пояснил, что учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, можно расценивать как некий план по вторжению в Украину.

Необязательно, что он реализуется, но это тоже символический жест в сторону Киева и Вашингтона, Москва может пойти по пути, которым она шла весной 2021, когда передислоцировала войска к границам Украины. Я думаю, подобного рода и дальше будут шаги в этом направлении, и мы их еще увидим,

– считает он.

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Что этому предшествовало

2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе. Оккупанты заявляют, что делали "жест доброй воли", но Украина все испортила.