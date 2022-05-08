Россия не хочет отпускать украинских военных из Мариуполя: только менять пленных на пленных

Все гражданские уже были вывезены с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Однако российские захватчики не хотят выпускать украинских военных.

Не помогли даже иностранные переговорщики. Об этом на совместном брифинге с премьером Канады Джастином Трюдо рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Защитники Мариуполя оценили шансы выжить на "Азовстали"

Россия не хочет выпускать из "Азовстали" защитников Мариуполя

Глава государства рассказал, что руководство российской армии и правительство страны-террориста не хотят выпускать украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Чтобы решить этот вопрос, на помощь пригласили переговорщиков из следующих стран и организации:

Турция,

Израиль,

Швейцария,

Франция,

ООН,

руководство Международного движения Красного Креста.

Россия меняет военных только, если они пленены, на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ Российской Федерации,

– отметил Зеленский.

По словам президента, он понимает, что сейчас всем очень сложно и в других заблокированных оккупантами украинских городах.

"Мы не живем обещаниями, а живем реалиями", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что украинское военное руководство уже показало, как работает. Многие города уже освобождены от российских захватчиков.

"Хочу напомнить, что десятки тысяч погибших, именно гражданских, находятся в Мариуполе. Труппы этих людей, замученных Российской Федерацией. Это то, что существует", – заявил Зеленский.

Глава государства подытожил, что все украинские территории обязательно вернут, когда будет такая возможность.

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Смотрите брифинг Зеленского и Трюдо:

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