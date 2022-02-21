Россия не имеет в Беларуси достаточного контингента, чтобы напасть на Киев, – Резников

Министр обороны Украины считает, что нападения на Киев со стороны Беларуси не последует. Алексей Резников подчеркнул, что у России нет такого контингента на белорусской территории, который бы это позволил сделать.

Об этом Резников сообщил во время брифинга в Киеве, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что не верит в возможность захвата столицы Украины.

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Главная задача России – угрожать и пугать

Глава Минобороны отметил, что, по данным Украины, в Беларуси 9 тысяч представителей вооруженных сил России, а также техника, оборудование, включая ракетное вооружение.

Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны – простите, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения – да, это работает,

– рассказал Резников.

Резников отметил, что 20 февраля написал министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Украинский чиновник говорит, что попросил о телефонном разговоре, чтобы спросить, почему так называемые "учения" продолжаются.

Резников подчеркнул, что продолжение совместных учений России и Беларуси не явилось сюрпризом. Часть военных "стянули" с дальних округов, так что не надеялись, что их рано отведут.

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Что известно о продлении "учений" в Беларуси: