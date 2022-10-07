Россия не имеет никакого права на эти территории, – Зеленский о решении Рады по Курилам
Украина официально признала, что Россия оккупировала Курильские острова. Владимир Зеленский призвал весь мир сделать тоже самое.
Президент во время вечернего обращения 7 октября сообщил о том, что подписал соответствующий указ, есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины
Внимание Зеленский обратился к украинцам
Сегодня принято историческое решение. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Мы призываем всех в мире принять подобные решения. Россия не имеет одного права на эти территории,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что весь мир это хорошо знает, но нужно наконец-то действовать – "надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой".
Верховная Рада осудила оккупацию Россией Курил: зачем
- чтобы не допустить толерантности связанных с оккупацией вопросов;
- привлечь внимание на международном уровне для поддержки суверенных территорий Японии;
- и ускорить фактическую реализацию договоренностей в 1956 году.
Курильские острова незаконно оккупированы
В марте 2022 года во время ежегодного доклада Япония вновь признала захваченные Россией спорные Курильские острова незаконно оккупированными. Это произошло после полномасштабного нападения России на Украину.
Тогда премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что вопрос Курильских островов еще не решен.
Обращение Владимира Зеленского 7 октября: смотреть видео