Россияне не имеют сил для атак на нескольких направлениях и меняют тактику ракетных ударов, – ISW

Украинская разведка подтвердила заявления ISW, что российские силы не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании по нескольким направлениям. Также у россиян осталось не так много ракет, что повлияет на их удары по Украине.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что в течение года Россия показала, что не может вести одновременно большое стратегическое наступление на 2 – 3 направлениях.

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Вадим Скибицкий заявил, что России не удалось достичь ожидаемого прогресса в наступлении на Донбасс. Кроме того, россияне пытаются занять оборону во временно оккупированном Крыму, Херсонщине и Запорожье.

Как могут измениться ракетные атаки России

Что касается ракетных ударов, Кремль может изменить тактику. Ведь российские ракетные удары уменьшаются, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет.

Вадим Скибицкий замечал, что Россия может начать бить по военным объектам, войскам и логистике ВСУ. Ведь у Кремля осталось только 15% тех объемов ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22.

Кроме того, менее 10% составляют запасы "Калибров", Х-101 и Х-555. Именно поэтому сейчас россияне не могут бить чаще, чем дважды в месяц. Хотя в октябре 2022 года Россия била по Украине раз в неделю, потом раз в 10 – 14 дней.

Вадим Скибицкий отметил, что Россия в конце 2022 могла производить только по 20 – 30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно. Относительно "Искандеров" у оккупантов значительно хуже ситуация.

В ISW ранее оценивало, что российские силы изнуряют свой ракетный арсенал, что может ограничивать частоту и интенсивность российских ракетных ударов.