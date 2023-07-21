"У россиян каждый день новое оружие на фронте": почему это утверждение ложно

На днях в открытых источниках появилось видео, на котором была зафиксирована батарея российских 2К22 ЗРПК "Тунгуска", из которых ни одна не была боеспособной. Важным моментом в этом видео было то, что до отправки этих ЗРПК в зону боевых действий они проходили капитальный ремонт.

Почему Россия не может обеспечить свою армию

Из видео можно было прийти к выводу, что в перечень проблем ЗРПК входили двигатель, подвеска, трансмиссия, блок командира, электроника. В общем, это нормально.

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Дело в том, что еще до 24 февраля 2022 года я публиковал большое количество материалов о деградации ВПК России и техногенном коллапсе производства в целом.

Сегодня Россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством не то, что новой, но даже восстановленной после хранения техники. Почему? Деградация всех технических и технологических действий.

Конечно, всегда найдется умник, который скажет, что оккупанты отправляют ежедневно эшелоны с техникой в зону боевых действий. Мол: "Какая деградация, что ты болтаешь?". Вот только умники обычно читают через абзац. Повторяю – у России нет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством техники.

Что такое нужное количество? Это не только полная компенсация потерь, но и создание резерва вне ЛБ. Это полная штатная комплектация каждого подразделения, принимающего участие в боевых действиях, а также отсутствие дефицита того или иного типа техники.

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ВПК России ограничивается примитивным

Что касается средств ПВО, то среди всех типов техники они одни из самых трудоемких и проблемных в восстановлении после длительного хранения. Одно дело вернуть к жизни буксируемую гаубицу, другое – ЗРК или РЭБ. Это совсем другие трудозатраты и уровень профессионализма персонала.

Именно качество восстановления 2К22 ЗРПК "Тунгуска" наилучшим образом показывает уровень деградации вышеупомянутых технических и технологических компонентов. Российский ВПК все больше ограничивается восстановлением примитивной техники, а со сложной – все больше проблем.

И это радует.