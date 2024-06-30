Россия не может сбить все украинские дроны, и оправдывает это диверсантами, – Defense Express

Дальнобойные ударные дроны Украины могут поражать цели в России на территории более 1500 километров. Эти удары уже стали регулярными и нанесли Кремлю ущерб на миллиарды долларов.

Ведь российская ПВО банально не способна "закрыть" такие большие площади. Кроме того, украинские специалисты тщательно анализируют данные, разрабатывая дальнейшие маршруты дронов к тем или иным целям.

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Как Россия оправдывает атаку украинских дронов

Вместе с тем, российские пропагандисты решили интересным способом "оправдать" беспомощность своей противовоздушной обороны, заявив, что дроны якобы запускаются не с территории Украины, а их пуски осуществляют диверсанты с территории России. Конкретно в этом случае речь идет о заявлении минобороны России о якобы сбитии 27 июня 4 БпЛА в небе над Тверской областью, и еще двух – над московской,

– говорится в сообщении.

То есть россияне заявили, что якобы дроны не могут преодолеть расстояние в сотни километров и остаться незаметными для российских систем обнаружения и борьбы с беспилотниками.

И тот факт, что в свое время для защиты Москвы враг перетянул даже "акртические" подразделения с гусеничными "Панцирь-СА" говорит об обратном. В частности, о том, что оккупанты не имеют достаточно возможностей, чтобы прикрыть все возможные объекты от атак, а их потенциально даже не десятки, а сотни.

Кстати, 27 мая 2024 года дроны Главного управления разведки атаковали радиолокационную станцию в России на расстоянии более 1800 километров.

В июне генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что Украина уже разработала и запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Они уже поражают стратегические объекты агрессора на расстоянии более 1000 километров.