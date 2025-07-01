Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, как будет развиваться конфликт между Ираном и Израилем с участием США, и сможет ли Кремль повлиять на события на Ближнем Востоке. Также известно, что Израиль десятилетиями шпионил за ядерными объектами в Иране, а агенты "Моссада" сумели проникнуть на них и сделать детальные карты. Это позволило осуществить успешные удары по Ирану.

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Ничего не может предложить

Рейтерович отметил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке взяли паузу и она продлится, пока не появятся дипломатические контакты и Тегерану не предложат определенную модель договора по ядерной программе. В то же время Иран не признает, что проиграл в этой 12-дневной войне. Более того, считает, что победил в ней.

Однако этот договор должен предусматривать, что:

Иран не будет обогащать уран в военных целях;

он отдаст обогащенный в военных целях уран;

на Тегеран накладывается ограничение по изготовлению баллистических ракет определенной дальности, условно, способных долететь до Израиля.

Если Иран не согласится на это, что вполне вероятно, тогда бомбардировки могут возобновиться, и Израиль к этому готовится,

– предположил он.

Также важную роль, по словам политолога, может сыграть Сирия и Саудовская Аравия. Если они присоединятся к Авраамовым соглашениям, которые признают существование государства Израиль, для Ирана это будет колоссальный идеологический удар.

В то же время Россия, как отметил Рейтерович, не имеет возможностей повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, потому что ничего не может предложить для ее разрешения.

Обратите внимание! Владимир Путин в разгар противостояния на Ближнем Востоке обратился к Дональду Трампу с предложением стать посредником между Ираном и Израилем. Однако президент США отказал ему, сказав, что "мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой". Трамп подчеркнул, что ему, вероятно, удастся заключить сделку с Россией.

"Трампу нет смысла обращаться к России, которая не является глобальным игроком, не имеет никакого присутствия в регионе и получила пощечину сначала в Сирии, а затем в Иране", – объяснил он.

Единственное, что может сделать Россия, – взять на свое содержание 408 килограммов обогащенного урана, что имеет Иран. Однако логичнее было бы передать его Китаю.

Ранее Путин имел рычаги влияния – он мог отправить войска в Сирию бомбить мирных жителей, поскольку они действовали под крылом режима Башара Асада. Однако в Иран Кремль не решится пойти, потому что это будет вызов Израилю и США,

– отметил Игорь Рейтерович.

К тому же уровень подготовки по меньшей мере части иранских войск, по его мнению, оказался несколько преувеличенным, ведь фактически за один день была уничтожена половина системы противовоздушной обороны страны. Причем она была построена на советских и российских образцах.

Поэтому посредничество Путина на Ближнем Востоке Трампу не нужно. Однако, добавил политолог, Россия сейчас важна для Трампа в роли определенного кнута, который он может планировать использовать против кого-то другого.