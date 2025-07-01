Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, як розвиватиметься конфлікт між Іраном та Ізраїлем за участі США, та чи зможе Кремль вплинути на події на Близькому Сході. Також відомо, що Ізраїль десятиліття шпигував за ядерними об'єктами в Ірані, а агенти "Моссаду" зуміли проникнути на них і зробити детальні карти. Це дозволило здійснити успішні удари по Ірану.

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Нічого не може запропонувати

Рейтерович зазначив, що сторони конфлікту на Близькому Сході взяли паузу і вона триватиме, доки не з'являться дипломатичні контакти і Тегерану не запропонують певну модель договору щодо ядерної програми. Водночас Іран не визнає, що програв у цій 12-денній війні. Ба більше, вважає, що переміг в ній.

Проте цей договір має передбачати, що:

Іран не збагачуватиме уран у військових цілях;

він віддасть збагачений у військових цілях уран;

на Тегеран накладається обмеження щодо виготовлення балістичних ракет певної дальності, умовно, здатних долетіти до Ізраїля.

Якщо Іран не погодиться на це, що є цілком імовірним, тоді бомбардування можуть відновитися, і Ізраїль до цього готується,

– припустив він.

Також важливу роль, за словами політолога, може зіграти Сирія та Саудівська Аравія. Якщо вони приєднаються до Авраамових угод, які визнають існування держави Ізраїль, для Ірану це буде колосальний ідеологічний удар.

Водночас Росія, як зауважив Рейтерович, не має можливостей вплинути на ситуацію на Близькому Сході, тому що нічого не може запропонувати для її розв'язання.

Зверніть увагу! Володимир Путін у розпал протистояння на Близькому Сході звернувся до Дональда Трампа з пропозицією стати посередником між Іраном та Ізраїлем. Однак президент США відмовив йому, сказавши, що "мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою". Трамп наголосив, що йому, імовірно, вдасться укласти угоду з Росією.

"Трампу немає сенсу звертатися до Росії, яка не є глобальним гравцем, не має ніякої присутності в регіоні і дістала ляпаса спочатку в Сирії, а потім в Ірані", – пояснив він.

Єдине, що може зробити Росія, – взяти на своє утримання 408 кілограмів збагаченого урану, що має Іран. Однак логічніше було б передати його Китаю.

Раніше Путін мав важелі впливу – він міг відправити війська у Сирію бомбити мирних мешканців, оскільки вони діяли під крилом режиму Башара Асада. Однак в Іран Кремль не наважиться піти, тому що це буде виклик Ізраїлю та США,

– відзначив Ігор Рейтерович.

До того ж рівень підготовки щонайменше частини іранських військ, на його думку, виявився дещо перебільшеним, адже фактично за один день була знищена половина системи протиповітряної оборони країни. Причому вона була побудована на радянських та російських зразках.

Тому посередництво Путіна на Близькому Сході Трампу не потрібне. Проте, додав політолог, Росія зараз важлива для Трампа у ролі певного "батога", який він може планувати використати проти когось іншого.