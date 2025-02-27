В Кремле заявили, что Россия якобы "не обсуждает" возвращение оккупированных территорий

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждает возвращение оккупированных территорий. В Кремле это назвали "неоспоримым фактом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Песков высказался об оккупированных территориях

Дмитрий Песков утверждает, что Россия "не обсуждает" возвращение тех территорий, которые вражеская армия оккупировала в Украине во время войны

По его словам, те территории, якобы ставшие "субъектами России" и являющиеся так называемой "неотъемлемой частью страны".

Это неоспоримый факт и необсуждаемый факт,

– подытожил Песков.

Стоит отметить, что раньше подобными циничными заявлениями отмечался также глава МИД России Сергей Лавров. Во время брифинга он тоже внезапно вспомнил о наличии у его страны конституции, в которую в 2022 году незаконно включили несколько частично оккупированных украинских областей.

Несмотря на незаконность псевдореферендумов, российский министр утверждает, что конституция якобы была "основана на волеизъявлении людей" в отношении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области. Из-за этого, по словам Лаврова, Россия отказывается прекращать боевые действия на текущей линии фронта.