Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пєсков висловився про окуповані території

Дмітрій Пєсков стверджує, що Росія "не обговорює" повернення тих територій, які ворожа армія окупувала в Україні під час війни.

За його словами, ті території, які нібито стали "суб'єктами Росії" і є так званою "невід'ємною частиною країни".

Це незаперечний факт і факт, що не обговорюється,

– підсумував Пєсков.

Варто зазначити, що раніше подібними цинічними заявами відзначався також глава МЗС Росії Сергій Лавров. Під час брифінгу він теж раптово згадав про наявність у його країни конституції, до якої у 2022 році незаконно включили кілька частково окупованих українських областей.

Попри незаконність псевдореферендумів, російський міністр стверджує, що конституція буцімто була "заснована на волевиявленні людей" щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Через це, за словами Лаврова, Росія відмовляється припиняти бойові дії на поточній лінії фронту.