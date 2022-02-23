Россия не остановится на Украине, – Кулеба в ООН призвал ответить на действия Путина

Дмитрий Кулеба заявил, что безнаказанность России может стать примером для других стран. Именно поэтому, он призвал ООН отреагировать на агрессию Владимира Путина против Украины.

Никто не сможет отсидеть в стороне

Агрессия Кремля должна быть проблемой для всех стран. Об этом министр иностранных дел сказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, информирует 24 канал.

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Я предупреждаю каждую нацию в этой выдающейся палате. Никто не сможет отсидеть этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед своей агрессией против Украины. Ваши государства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нами. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть,

– подчеркнул министр.

Начало полномасштабной войны в Украине станет концом мирового порядка. Если Россия сейчас не получит быстрого и решительного ответа, то это будет означать "банкротство" международной системы безопасности.

"Это мрачный сценарий, который вернет нас в самые темные времена 20-го века. Россия не остановится на Украине", – заверил Кулеба.

Он отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Если ее не накажут за нарушение всех правил, то другие государства смогут воспользоваться этим и взять пример с агрессора. Сейчас Путин пытается показать, что ООН слаба и нерешительна, а все ее правила не касаются Кремля.

Реакция мира на признание Россией фейковых республик на Донбассе

Великобритания первой ввела санкции из-за циничного указа главы Кремля. Так, ограничения касаются 5 банков и 3 миллиардеров: Геннадия Тимченко, Игоря Ротенберга и Бориса Ротенберга. Кроме того, Лондон запретил британцам вести бизнес на оккупированных территориях Украины.

Германия приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

США также запретили своим гражданам вести бизнес или осуществлять инвестиции на оккупированном Донбассе. Джо Байден заявил, что американские санкции касаются суверенного долга России, а также политических элит и членов их семей.

Европейский Союз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 лиц и организаций. Им заморозили активы, поездки на территорию ЕС.

Отметим, что Польша, Япония, Канада и еще ряд стран мира также пообещали ввести санкции против России.



Санкции против России / Инфографика 24 канала

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