Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: украинские защитники стойко держат оборону

Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток окружить город, но Силы обороны дают мощный отпор противнику.

Почти половина всех атак, которые оккупанты совершали на линии фронта, была на Авдеевском направлении. К слову, за сутки произошло 58 боевых столкновений.

Важно Штурмы пехоты России вблизи Авдеевки представляют угрозу, но не приведут к продвижению, – ISW

Россия не отказалась от планов оцепить Авдеевку

По информации Генштаба ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток были отражены 23 атаки российских захватчиков. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. В свои атаки российские военные также привлекают и авиацию.

Впрочем, украинские защитники мужественно удерживают оборону. Силы обороны не только дают отпор оккупантам, но и наносят им немалые потери.

Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Пытаются атаковать россияне не только на Авдеевском направлении. В течение суток Силы обороны отражали вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Кроме того, в Запорожской области российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение вблизи населенного пункта Работино, однако успеха не имеют.

Россия потеряла почти 325 тысяч солдат

Во время своих атак российская армия несет бешеные потери. Да, только за прошедшие сутки противник потерял 1 070 личного состава. С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" потеряла 324 830 солдат. Стоит отметить, что количество ликвидированных оккупантов может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий сложно подсчитать точные потери.

В общем, от 24 февраля 2022 года Россия потеряла: