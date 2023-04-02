Россия снова вспомнила о Молдове и "своих правах" на нее

В очередном интервью российским пропагандистским СМИ Сергей Лавров уделил немало внимания Приднестровью. В частности, от него прозвучали достаточно однообразные нарративы, о "защите россиян" и "полном праве" России вмешиваться в дела региона.

Такое уже было

Прозвучал заезженный нарратив, что Украина готовит "силовой сценарий" для Приднестровья, а Майя Санду проводит "антироссийскую" политику, но Россия своих "граждан" в Приднестровье не бросит.

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Это интервью совпало с заявлениями так называемого "президента" Приднестровья Вадима Красносельского. Он продолжил ретрансляцию фейка, что спецслужбы Украины готовили "террористический акт" против членов ОБСЕ.

В свою очередь, российская шестерка, а по совместительству бывший президент Молдовы Игорь Додон обвиняет Санду в подготовке войны против Приднестровья, в сговоре с США и Украиной.

Все эти интервью и заявления прозвучали в комплексе. Они подтверждают тот факт, что Москва не отказалась от сценария дестабилизации Молдовы и захвата власти в этой стране. Просто пока в Кремле не определились со сценарием, по которому этот процесс будет запущен.

Именно поэтому сейчас выполняются по Молдове две основные фазы:

социальная хаотизация (протесты и распространение дезинформации в медиа);

подготовка информационного фундамента для внутреннего потребителя, чтобы оправдать такую операцию и формировать субъективное мнение.

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Фактически, аналогичные действия катализировались российской пропагандой и агентами Кремля в Украине в 2021 году, то есть за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Такую же стратегию Россия применяет и в отношении Молдовы. Однако из-за общей ослабленности действует нерешительно.