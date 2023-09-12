Продавать, чтобы продавать: как Россия теряет миллиарды на экспорте нефти

Россия, которая продает Индии свои энергоносители за национальную валюту страны – рупии, больше теряет от такого соглашения, чем получает. Ведь полученные средства не может никуда деть, и из-за этого потеряла почти 40 миллиардов долларов.

Однако страна-агрессор вынуждена заключать невыгодные для нее контракты, ведь у нее нет другого выхода. Об этом рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко, добавив, что Индия "разводит" Россию.

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Остался единственный вариант

Москва оказалась в такой ситуации, когда ей некуда девать собственные газ и нефть. Они имеют 2 варианта развития событий:

консервировать скважину, а это дорого, так же как и ее расконсервирование;

добывать нефть и газ и где-то их хранить. Однако в России нет места для сохранения этих ископаемых в большом объеме.

Остается единственный вариант, который россияне и реализуют, – продавать нефть и газ, чтобы продавать. Им все равно, выходить ли на ноль, или в минус, или продавать через "белые" схемы, или через "черные" танкерные схемы. России просто нужно сбывать эти нефть и газ,

– подчеркнул политолог.

Результат этого – ущерб, который имеет страна-агрессор за прошлый год от продажи энергоресурсов – минус 55% от плановых показателей экспорта. А это главный источник доходов России.

Политолог о результатах соглашения России и Индии по экспорту энергоносителей: смотрите видео

Индийцы хлопают в ладоши

Что касается сделок России с Индией, то она "прошантажировала" Москву, договорившись, что расчет за нефть и газ будет в их национальной валюте

Эта валюта – не конвертируемая. Поэтому Россия если и может усилить свой рубль, то лишь номинально, поскольку в случае валютных колебаний на международной и даже внутренней бирже, они с этой валютой ничего поделать не могут. Она просто лежит. Единственное, эти средства Россия может не забирать из Индии, и потом реинвестировать их в экономику той же страны.

"Индийцы хлопают в ладони, но, как и все пользуются слабостью России. Они даром купили энергоносители. Да еще деньги, которые они за них заплатили, потом вернутся в экономику Индии. Путина "разводят" все и наживаются на нем", – уверен Алексей Буряченко.

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Что этому предшествовало