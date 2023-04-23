Россия блокировала эвакуацию своих раненых солдат: в ISW проанализировали причины

Россия не впустила в страну колонну грузовиков с ранеными оккупантами. В Генштабе ВСУ сообщили, что из-за отсутствия должной медицинской помощи часть россиян скончались.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что не впервые видели попытки российского командования помешать эвакуации солдат. Так случилось и в этот раз при эвакуации из временно оккупированной Луганской области.

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Почему Россия не эвакуирует раненых

Российское командование, вероятно, намерено не допустить, чтобы значительное количество деморализованных солдат симулировало ранения, чтобы сбежать с поля боя, и не очень озабочено боеспособностью солдат, поскольку многих используют в атаках в стиле "человеческих волн",

– заявили в ISW.

Аналитики отметили, что этот инцидент еще более примечателен потому, что есть четкий набор контрольно-пропускных пунктов, которые:

блокируют движение;

отделяют страну-агрессора от захваченных ею территорий Украины.

Это подрывает заявления России о том, что она якобы "объединила" временно оккупированные украинские территории.

Что известно об отказе эвакуировать раненых солдат в Россию