За 4 месяца россияне так и не смогли полностью окружить Авдеевку, – ISW об успехах ВСУ

С 10 октября 2023 года оккупанты начали массово штурмовать Авдеевку. Впрочем, за 4 месяца активных боев агрессор так и не смог полностью окружить город.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики отметили, что захват Авдеевки является примером того, как Россия ведет наступательные операции, что не обязательно создают условия для более широких оперативных достижений.

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Оккупанты так и не смогли завершить полное оперативное окружение

Аналитики отметили, что операции по захвату города враг активизировал с середины октября. Впрочем, за 4 месяца оккупанты не смогли преодолеть даже 9 километров.

Командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский 18 февраля заявил, что за эти 4 месяца Россия потеряла более 47 тысяч человек, 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронированных машин и 5 самолетов.

Российские силы также не смогли завершить полное оперативное окружение Авдеевки в течение этого четырехмесячного окна,

– подчеркнули в Институте изучения войны.

Кстати, аналитики заметили, некоторые российские источники знают, что эти ограниченные достижения оккупантов стоили им очень дорого. Милблогер отметил, что танковые полки и дивизии, которые действовали под Авдеевкой, "отличились", продвинувшись за 4 месяца на несколько километров и понеся огромные потери в личном составе. Между тем украинские силы понесли гораздо меньше потерь и смогли отойти на подготовленные оборонительные позиции.

"Российские войска до сих пор не продемонстрировали способности обеспечить значительный оперативный успех или провести быстрый механизированный маневр на больших полосах территории, и взятие Авдеевки не следует воспринимать как демонстрацию этой способности", – отметили в ISW.

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